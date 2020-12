Antonella Clerici, la conduttrice cuoca: ora vive nel bosco (Di sabato 5 dicembre 2020) Antonella Clerici, ha capito cosa la rendere felice. Dice addio alla città per trasferirsi nel bosco. Per sempre? Antonella Clerici – InstagramAntonella Clerici è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, una delle poche ad essere stimata e seguita proprio per la semplicità, l’umiltà e la simpatia che da sempre la contraddistinguono. È stata proprio la semplicità a convincere la conduttrice a trasferirsi, ormai da anni, in una casa nel bosco. Ebbene sì, Antonella ha preso una drastica decisione, ma nulla le farà cambiare idea su una questione: la Rai, nonostante tutti i nonostante, rimarrà per sempre la casa del suo cuore. Oggi la conduttrice è la regina di casa di ben due ... Leggi su kronic (Di sabato 5 dicembre 2020), ha capito cosa la rendere felice. Dice addio alla città per trasferirsi nel. Per sempre?– Instagramè una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, una delle poche ad essere stimata e seguita proprio per la semplicità, l’umiltà e la simpatia che da sempre la contraddistinguono. È stata proprio la semplicità a convincere laa trasferirsi, ormai da anni, in una casa nel. Ebbene sì,ha preso una drastica decisione, ma nulla le farà cambiare idea su una questione: la Rai, nonostante tutti i nonostante, rimarrà per sempre la casa del suo cuore. Oggi laè la regina di casa di ben due ...

