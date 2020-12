A San Francisco 6 milioni di persone saranno in lockdown da domani (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli Stati Uniti sono in queste ore vittime di una gigantesca seconda ondata di Coronavirus: soltanto ieri si sono registrati 3mila morti. Gli stati stanno quindi cominciando a prendere le prime ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli Stati Uniti sono in queste ore vittime di una gigantesca seconda ondata di Coronavirus: soltanto ieri si sono registrati 3mila morti. Gli stati stanno quindi cominciando a prendere le prime ...

Gli stati stanno quindi cominciando a prendere le prime contromisure per ostacolare l’ampio diffondersi dei contagi. Da questa domenica circa sei milioni di persone saranno in l ...

Covid mondo, record in Messico. Ok al vaccino Pfizer anche in Bahrein

Washington, 5 dicembre 2020 - Continua a galoppare la pandemia da Coronavirus nel mondo. Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus in Messico, dove nelle ultime 24 ore i nuo ...

