Verso proroga chiusura maxi store in weekend (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Sara’ prolungata la chiusura, nei fine settimana, dei mercati all’aperto e delle aree commerciali superiori a 2500 mq. Lo ha deciso il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si e’ riunito questa mattina in Prefettura a Roma. Si va dunque, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Dire, Verso una nuova ordinanza della Regione Lazio che prolunghera’ la chiusura nei weekend di mercati di strada e maxi store. Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Sara’ prolungata la, nei fine settimana, dei mercati all’aperto e delle aree commerciali superiori a 2500 mq. Lo ha deciso il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si e’ riunito questa mattina in Prefettura a Roma. Si va dunque, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Dire,una nuova ordinanza della Regione Lazio che prolunghera’ laneidi mercati di strada e

riccardomagi : Come previsto l'Italia va verso procedura infrazione UE per la proroga delle #concessioni balneari. Il governo acco… - AnsaRomaLazio : Covid:Lazio verso proroga stop mercati e megastore weekend. Chiesto durante comitato ordine pubblico #ANSA - mirandolinarosa : RT @riccardomagi: Come previsto l'Italia va verso procedura infrazione UE per la proroga delle #concessioni balneari. Il governo accolga gl… - LetiziaGargiulo : RT @riccardomagi: Come previsto l'Italia va verso procedura infrazione UE per la proroga delle #concessioni balneari. Il governo accolga gl… - Inexhibit_mag : RT @riccardomagi: Come previsto l'Italia va verso procedura infrazione UE per la proroga delle #concessioni balneari. Il governo accolga gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso proroga Roma, verso proroga a stop Ztl Adnkronos Tirrenia verso proroga, biglietti per Sardegna in vendita sino al 7/1

Tirrenia ha rimesso in vendita i biglietti per le rotte inserite nella continuità marittima per le quali aveva annunciato uno stop dall'1 dicembre poi slittato a oggi e definitivamente accantonato dop ...

Brutte notizie per la Campania: si va verso la proroga della Zona Rossa

Potrebbero arrivare pessime notizie per la Campania. Secondo le notizie riportate da Open (il giornale fondato da Enrico Montana), potrebbe non esserci il cambio zona per la regione governata dal Pres ...

Tirrenia ha rimesso in vendita i biglietti per le rotte inserite nella continuità marittima per le quali aveva annunciato uno stop dall'1 dicembre poi slittato a oggi e definitivamente accantonato dop ...Potrebbero arrivare pessime notizie per la Campania. Secondo le notizie riportate da Open (il giornale fondato da Enrico Montana), potrebbe non esserci il cambio zona per la regione governata dal Pres ...