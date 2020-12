Valerio Scanu e il suo grande dolore: “Papà è ricoverato per covid-19, non ho notizie su di lui” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “So che papa? era in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiutava a respirare. Poi, pero?, papa? e? stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”. Queste le parole di Valerio Scanu riportate da l’Unione Sarda. Il cantante ha raccontato del suo papà, ricoverato per covid-19, notizia sulla quale fino a oggi aveva voluto mantenere il più assoluto riserbo. Il padre Tonino è ricoverato a Olbia: “Ho difficoltà ad avere notizie”, ha confermato Valerio. E nonostante la fiducia che tutto si possa risolvere, Scanu ha aggiunto: “Vorrei passare le feste con la mia famiglia. Però sono realista e so che è difficile, anzi impossibile“. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “So che papa? era in terapia semi intensiva, con il casco che lo aiutava a respirare. Poi, pero?, papa? e? stato trasferito in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene”. Queste le parole diriportate da l’Unione Sarda. Il cantante ha raccontato del suo papà,per-19, notizia sulla quale fino a oggi aveva voluto mantenere il più assoluto riserbo. Il padre Tonino èa Olbia: “Ho difficoltà ad avere”, ha confermato. E nonostante la fiducia che tutto si possa risolvere,ha aggiunto: “Vorrei passare le feste con la mia famiglia. Però sono realista e so che è difficile, anzi impossibile“. L'articolo proviene da Il Fatto ...

