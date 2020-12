Vaccini, distribuzione in bilico: "Non ci sono aerei sufficienti" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti La Iata, l'associazione delle compagnie aeree, lancia l'allarme sui Vaccini: "Servirebbero 8.000 Boeing 747. Oggi non ce ne sono nemmeno mille" Gli aerei giocheranno un ruolo essenziale nella distribuzione globale dei Vaccini anti Covid. Il problema è che disponibili ce ne sono a malapena mille. Quando ne servirebbero otto mila. A lanciare l'allarme, come riporta il Corriere della Sera, è la Iata, la principale associazione internazionale delle compagnie aeree. Eppure la Iata, a settembre, aveva già avvertito i governi di preparare un piano logistico per la distribuzione e la conservazione dell'antidoto. "È la missione del secolo per l’intero settore del trasporto aereo. Ma questo non può avvenire senza un’attenta pianificazione che ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti La Iata, l'associazione delle compagnie aeree, lancia l'allarme sui: "Servirebbero 8.000 Boeing 747. Oggi non ce nenemmeno mille" Gligiocheranno un ruolo essenziale nellaglobale deianti Covid. Il problema è che disponibili ce nea malapena mille. Quando ne servirebbero otto mila. A lanciare l'allarme, come riporta il Corriere della Sera, è la Iata, la principale associazione internazionale delle compagnie aeree. Eppure la Iata, a settembre, aveva già avvertito i governi di preparare un piano logistico per lae la conservazione dell'antidoto. "È la missione del secolo per l’intero settore del trasporto aereo. Ma questo non può avvenire senza un’attenta pianificazione che ...

