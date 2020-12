‘Uomini e Donne’, Lucrezia Comanducci spiega perché è tornata in studio per Armando Incarnato e rivela il suo pensiero su Gianluca De Matteis (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha fatto decisamente parlare di sé con la sua ultima mossa, Lucrezia Comanducci, la bionda corteggiatrice di Uomini e Donne che dopo un primo momento di indecisione aveva scelto di conoscere il cavaliere del Trono Over Armando Incarnato. A distanza di poco tempo, però, Lucrezia aveva deciso di abbandonare la trasmissione poiché non si sentiva abbastanza a suo agio nel contesto televisivo. A incidere sulla sua scelta di fare ritorno in studio è stata la paura di perdere definitivamente il cavaliere campano e sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine ha voluto chiarire meglio la sua posizione e ha raccontato di sentirsi molto più tranquilla rispetto alla sua prima volta nel programma: Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Sono più tranquilla ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha fatto decisamente parlare di sé con la sua ultima mossa,, la bionda corteggiatrice di Uomini e Donne che dopo un primo momento di indecisione aveva scelto di conoscere il cavaliere del Trono Over. A distanza di poco tempo, però,aveva deciso di abbandonare la trasmissione poiché non si sentiva abbastanza a suo agio nel contesto televisivo. A incidere sulla sua scelta di fare ritorno inè stata la paura di perdere definitivamente il cavaliere campano e sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine ha voluto chiarire meglio la sua posizione e ha raccontato di sentirsi molto più tranquilla rispetto alla sua prima volta nel programma: Mi sento decisamente meglio rispetto alla prima volta. Sono più tranquilla ...

