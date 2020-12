Un Natale più sostenibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) C’è un’affermazione, sentirsi parte del Natale e non giocare al Natale. Ho l’impressione che da più parti si giochi con il Natale, con le date, con l’orario e con i tempi. E invece il Natale è il più importante mistero che avvolge e coinvolge la nostra vita. Mi viene in mente la frase della psichiatra Elizabeth Kübler-Ross: “Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce dentro”. Ci indica indirettamente la forza dirompente, esistenziale e spirituale, che il Natale ci dona. È luce nella notte per educarci ad affrontare la notte della vita. Con questo spirito, nella sede della Stampa Estera, abbiamo presentato il primo Presepe e la prima città Presepe sostenibile, dove tradizione e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) C’è un’affermazione, sentirsi parte dele non giocare al. Ho l’impressione che da più parti si giochi con il, con le date, con l’orario e con i tempi. E invece ilè il più importante mistero che avvolge e coinvolge la nostra vita. Mi viene in mente la frase della psichiatra Elizabeth Kübler-Ross: “Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce dentro”. Ci indica indirettamente la forza dirompente, esistenziale e spirituale, che ilci dona. È luce nella notte per educarci ad affrontare la notte della vita. Con questo spirito, nella sede della Stampa Estera, abbiamo presentato il primo Presepe e la prima città Presepe, dove tradizione e ...

FidanzaCarlo : #Conte umilia il #Parlamento e va in tv a reti unificate per dire agli #italiani cosa potranno fare a #Natale. In p… - Fontana3Lorenzo : ??La Lega unita e compatta, occupa l'aula per chiedere le dimissioni di Conte, che chiuso nel palazzo, serra gli it… - agorarai : “Bisogna capire se a Natale vogliamo che il regalo più diffuso sia il contagio oppure se lo vogliamo combattere. Pr… - PDentarie : @PepeSanchez86 @Invisibile18 Ora ?!?scusa ma qui in Sicilia hanno gia chiuso i frantoi ... io se ero in te a questo… - ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi Auguri alla tua sorellina Matteo. Non condivido l' invito alla prudenza,alla distanza. Voglio un N… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it