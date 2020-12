Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 13:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dal redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte stiamo evitando nuovo lockdown generalizzato ieri ha illustrato le nuove misure contro il covid e dal 21 al 6 di età di tutti gli spostamenti da una regione all’altra Anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 26 dicembre primo gennaio vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro Sono quasi tremila morti di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore by the nella mascherina per 100 giorni il presidente eletto anche letto Sarà felice di farti somministrare in pubblico il vaccino anti covid appena Anthony Fauci non c’era che è sicuro sono 23225 nuovi casi in Italia il record di 990 morti in una sola giornata 226729 tamponi mai così in tanti dall’inizio della pandemia il 27 marzo scorso erano stati 919 il picco più alto della primafondata vaccini gratis ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dal redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte stiamo evitando nuovo lockdown generalizzato ieri ha illustrato le nuove misure contro il covid e dal 21 al 6 di età di tutti gli spostamenti da una regione all’altra Anche per raggiungere le seconde case nei giorni 25 26 dicembre primo gennaio vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro Sono quasi tremila morti di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore by the nella mascherina per 100 giorni il presidente eletto anche letto Sarà felice di farti somministrare in pubblico il vaccino anti covid appena Anthony Fauci non c’era che è sicuro sono 23225 nuovi casi in Italia il record di 990 morti in una sola giornata 226729 tamponi mai così in tanti dall’inizio della pandemia il 27 marzo scorso erano stati 919 il picco più alto della primafondata vaccini gratis ...

