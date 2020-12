Troppo violento lo scontro tra auto | 80enne morto sul colpo | l’altro è grave

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un incidente tra dueha portato alla morte di uno dei conducenti, mentreè rimastomente ferito. Incidente (Leggo)Unotra due, ha provocato la morte di uno dei duemobilisti ed il pesante ferimento del. Siamo a Belfiore veronese, probabilmente la velocità alla luce del terribile. Mario Vesentini, 80 anni, èsul, per lui vano ogni soccorso, la morte è stata, di fatto, dichiarata sullo stesso luogo dell’incidente. I soccorsi, giunti sul posto in pochissimo tempo, hanno inoltre trasportato, in gravi condizioni,mobilista, 48enne. Per lui numerosi i traumi e le ferite riportate, che attualmente lo ...