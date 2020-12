The Voice Senior la seconda puntata venerdì 4 dicembre su Rai 1 (Di venerdì 4 dicembre 2020) , conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Dopo il buon risultato della prima puntata che ha mantenuto il classico pubblico di Rai 1 del varietà del venerdì, il 3 dicembre prosegue la gara di The Voice Senior la versione over del famoso talent internazionale trasmesso nella versione italiana da Rai 2. Nella puntata di venerdì scorso i 4 giudici, il team Carrisi con Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Celementino e Loredana Bertè, hanno scelto ben 11 concorrenti. Ogni giudice potrà scegliere fino a nove concorrenti, di cui solo sei potranno arrivare ai Knock out, ossia la semifinale (qui i nomi dei concorrenti che hanno passato il turno). The Voice Senior ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020) , conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Dopo il buon risultato della primache ha mantenuto il classico pubblico di Rai 1 del varietà del, il 3prosegue la gara di Thela versione over del famoso talent internazionale trasmesso nella versione italiana da Rai 2. Nelladiscorso i 4 giudici, il team Carrisi con Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D’Alessio, Celementino e Loredana Bertè, hanno scelto ben 11 concorrenti. Ogni giudice potrà scegliere fino a nove concorrenti, di cui solo sei potranno arrivare ai Knock out, ossia la semifinale (qui i nomi dei concorrenti che hanno passato il turno). The...

