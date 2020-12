Ryanair scommette sul 737 Max

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Con un breve comunicato stampa molto stringato Boeing ehanno annunciato il 3 dicembre che la più grande compagnia aerea europea ha firmato un nuovo ordine per altri 75 aerei del tipo B-737 MAX, aumentando quindi il numero di velivoli prenotati a 210 unità totali. La scelta è ricaduta sulla versione "8-200", ovvero quella più capiente e che offre la migliore efficienza nei consumi e nelle emissioni. Michael O'Leary, Ceo diGroup, ha commentato così l'operazione: "Il consiglio di amministrazione die il suo personale sono fiduciosi che i nostri clienti adoreranno questi aeroplani. I passeggeri ne apprezzeranno i nuovi interni, con uno spazio per le gambe più ampio e la silenziosità. Soprattutto, i nostri clienti adoreranno le tariffe più basse che i Boeing 737 Max 8-200 consentiranno adi ...

