Perturbazioni a raffica | e sembra non finire Meteo Dicembre con tantissima pioggia e neve

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Italia è nel pieno di un’ondata di maltempo che si preannuncia duratura. L’affondo dalle Isole Britanniche di una intensa saccatura atlantica, in penetrazione fino al bacino centrale del Mediterraneo, è causa di una fase diavverso a lenta evoluzione. Il transito questa saccatura, alimentata da aria ben più fredda di origine polare marittima, verrà rallentato dalla presenza di un robusto promontorio anticiclonico con massimi posizionati tra l’Europa Orientale e la Russia. Ciò non farà altro che esaltare il maltempo, con accanimento dei fenomeni intensi sulle stesse zone. Tutta questaderiva anche dal carico d’aria umida e più mite dai quadranti sud-occidentali che accompagna il passaggio del fronte. Le nevicate cadute sulle pianure del Nord-Ovest derivano dalla permanenza di uno strato d’aria fredda al suolo, che verrà in parte ...

CorriereQ : Perturbazioni a raffica senza fine: Dicembre con tantissima pioggia e neve -

Ultime Notizie dalla rete : Perturbazioni raffica

Meteo Giornale

Stiamo per vivere una fase critica di maltempo. Sabato nel mirino dell’intensa perturbazione nr.2 del mese saranno le regioni centrali di ponente, la Sardegna (probabili rovesci o temporali con notevo ...Prossime ore in arrivo nubifragi su Toscana centro-settentrionale e estremo nordest La precedente perturbazione non ha fatto in tempo ad abbandonare la nostra Penisola nella giornata ?