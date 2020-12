NBA 2020-2021: James Harden non si è ancora recato a Houston per iniziare il training camp (Di venerdì 4 dicembre 2020) I problemi degli Houston Rockets non sono terminati con lo scambio avvenuto ieri che ha visto Russell Westbrook partire in direzione Washington D.C. e John Wall sbarcare in Texas. Il giocatore franchigia dei due volte campioni NBA, James Harden, aveva richiesto la cessione settimane addietro e, benché la proprietà e il front office dei Rockets abbiano dichiarato pubblicamente la volontà di non cederlo, il fuoriclasse statunitense non sembra aver cambiato idea. Stante quanto riporta Marc Stein di ESPN, mentre gran parte delle altre franchigie hanno già ripreso gli allenamenti, Harden non è ancora nemmeno tornato a Houston per incontrare la squadra. Il primo allenamento dei texani è in programma tra appena due giorni, ma gli altri cestisti del sodalizio che fu di Hakeem ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) I problemi degliRockets non sono terminati con lo scambio avvenuto ieri che ha visto Russell Westbrook partire in direzione Washington D.C. e John Wall sbarcare in Texas. Il giocatore franchigia dei due volteioni NBA,, aveva richiesto la cessione settimane addietro e, benché la proprietà e il front office dei Rockets abbiano dichiarato pubblicamente la volontà di non cederlo, il fuoriclasse statunitense non sembra aver cambiato idea. Stante quanto riporta Marc Stein di ESPN, mentre gran parte delle altre franchigie hanno già ripreso gli allenamenti,non ènemmeno tornato aper incontrare la squadra. Il primo allenamento dei texani è in programma tra appena due giorni, ma gli altri cestisti del sodalizio che fu di Hakeem ...

