Napoli, problema al flessore per Fabian: può saltare il Crotone

Il Napoli potrebbe fare a meno di Fabin Ruiz nella sfida contro il Crotone di domenica pomeriggio. 

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fabian Ruiz dovrebbe partire dalla panchina nella partita di domenica pomeriggio contro il Crotone. Il centrocampista spagnolo del Napoli ha accusato un piccolo problema al flessore nel corso della sfida contro l'AZ in Europa League e se non dovesse recuperare è possibile che il tecnico Gennaro Gattuso gli conceda un turno di riposo.

