Mes, Crimi: 'Non ci piace, ma non faremo ostruzionismo sulla riforma' (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'La riforma del Mes non ci piace, certo, ma ho detto che non faremo ostruzionismo se tutti gli altri Paesi europei stanno andando in quella direzione e sono quegli stessi Stati con cui ci troviamo a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Ladel Mes non ci, certo, ma ho detto che nonse tutti gli altri Paesi europei stanno andando in quella direzione e sono quegli stessi Stati con cui ci troviamo a ...

borghi_claudio : E adesso @gualtierieurope ? Si rende conto di quello che ha fatto? Ha impegnato l'Italia senza l'assenso del Parlam… - borghi_claudio : Qui su 'la stampa' la descrizione della funzione di ROCCO CRIMI, evidentemente un orrido ibrido fra @vitocrimi e Ro… - borghi_claudio : La cronaca de 'Il sole 24 ore' con la responsabilità di Crimi per il tradimento del MES e le risate di marattin. - Verdoux11 : Mi sa che il #9dicembre troveranno il modo di non votare in #parlamento sulle 'comunicazioni' dei maiali di… - cccccccccccccx : Gualtieri ha dato l’assenso al MES senza mandato del Parlamento? Bastava mandato di Crimi? Chi vuole questa riforma… -