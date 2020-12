Khrystyna Novak scomparsa la notte di Halloween: per la procura è stata uccisa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Khrystyna Novak scomparsa la notte di Halloween. Khrystyna Novak è stata uccisa. È l’ipotesi della procura sulla scomparsa della ragazza di 29 anni svanita nel nulla da Corte Nardi a Castelfranco di Sotto, la notte di Halloween. Sotto la lente le visite notturne di un misterioso uomo in taxi venuto più volte a Orentano, nelle settimane precedenti la scomparsa della ragazza, a riscuotere delle somme di denaro. Khrystyna Novak è stata uccisa. È l’ipotesi della procura sulla scomparsa della ragazza di 29 anni svanita nel nulla da Corte Nardi a ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 4 dicembre 2020)ladi. È l’ipotesi dellasulladella ragazza di 29 anni svanita nel nulla da Corte Nardi a Castelfranco di Sotto, ladi. Sotto la lente le visite notturne di un misterioso uomo in taxi venuto più volte a Orentano, nelle settimane precedenti ladella ragazza, a riscuotere delle somme di denaro.. È l’ipotesi dellasulladella ragazza di 29 anni svanita nel nulla da Corte Nardi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Khrystyna Novak SCOMPARSA DI KHRYSTYNA NOVAK: SI INDAGA PER OMICIDIO Cronache TV Khrystyna e i misteriosi arrivi a Corte Nardi

Indagini serrate sulla scomparsa della 29enne. Oggi nuovo sopralluogo nella villetta della squadra mobile con il fidanzato dell’ucraina ...

Pisa, 29enne scomparsa dopo l'arresto del fidanzato: continuano le indagini

La donna, di origine ucraina, è scomparsa da Orentano il 2 novembre: del caso si sta occupando anche 'Chi l'ha visto?' ...

