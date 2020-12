Il maltempo si abbatte sullo ' Stivale' | Liguria e Puglia le regioni più colpite

Leggi su agi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Ondata dicon pioggia, neve e vento su moltedel Paese. Ad essere particolarmente colpita la, dove la situazione si è resa particolarmente difficile su alcune strade ed autostrade. Il Tavolo emergenza della prefettura ha richiesto l'intervento della Protezione civile regionale per fornire supporto alle persone rimaste bloccate in autostrada, soprattutto per quanto riguarda il tratto della A7 attorno a Busalla e sulla A10. "I nostri volontari stanno distribuendo coperte e generi di conforto - ha spiegato il presidente della Regione, Giovanni Toti - La Sala operativa per seguire ilsarà attiva come sempre 24 ore su 24 fino alla conclusione dell'allerta, per monitorare costantemente l'evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la ...