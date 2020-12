Gianluca De Matteis prima di Uomini e Donne, ecco come era il tronista (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’attuale tronista Gianluca De Matteis è molto amato dal pubblico di Uomini e Donne. Fin dall’inizio ha dichiarato di voler trovare l’anima gemella davanti alle telecamere perché crede ancora nelle favole. Sul suo profilo social ha pubblicato delle foto che risalgono a tanti anni fa. Il cambiamento ha spiazzato i follower. Gianluca De Matteis prima L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’attualeDeè molto amato dal pubblico di. Fin dall’inizio ha dichiarato di voler trovare l’anima gemella davanti alle telecamere perché crede ancora nelle favole. Sul suo profilo social ha pubblicato delle foto che risalgono a tanti anni fa. Il cambiamento ha spiazzato i follower.DeL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #LucreziaComanducci spiega perché è tornata in studio per #ArmandoIncarnato e rivela il suo pensie… - amorsisulcuore : MA VOGLIAMO PASSARE DIRETTAMENTE A GIANLUCA DE MATTEIS? #uominiedonne - amorsisulcuore : Qui. Solo per Gianluca De Matteis. #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: “Rincorrere una donna non fa per me” - zazoomblog : Gianluca De Matteis corre dietro a Dalila Trono a rotoli a Uomini e Donne? - #Gianluca #Matteis #corre #dietro -