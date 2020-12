George Clooney, e i gemelli Ella e Alexander che «parlano italiano contro di noi» (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’italiano, come lingua segreta. I gemellini di George Clooney, nonostante la tenera età, hanno imparato a parlare «fluentemente» in italiano. «Ma io non parlo italiano e mia moglie nemmeno», ha ammesso George Clooney, prima di rivelare come, ospite di Jimmy Kimmel, l’abilità dei bambini gli si sia presto ritorta contro. https://www.youtube.com/watch?v=hTDkfp5XdGA Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’italiano, come lingua segreta. I gemellini di George Clooney, nonostante la tenera età, hanno imparato a parlare «fluentemente» in italiano. «Ma io non parlo italiano e mia moglie nemmeno», ha ammesso George Clooney, prima di rivelare come, ospite di Jimmy Kimmel, l’abilità dei bambini gli si sia presto ritorta contro. https://www.youtube.com/watch?v=hTDkfp5XdGA

