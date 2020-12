Fisco, Di Maio: “Bene Grillo sul no alla patrimoniale, sì a una tassa sui super-ricchi” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Come al solito Beppe Grillo sa essere puntuale e preciso. Bene ha fatto a scansare ogni idea di patrimoniale come quella formulata recentemente da alcuni parlamentari, che praticamente colpirebbe il ceto medio. Il MoVimento 5 Stelle non potrà mai sostenere una simile misura: è inaccettabile tassare in questo momento chi crea posti di lavoro. Al contempo, se si vuol discutere di una tassa per i super-ricchi, insomma sui milionari, ben venga, con criteri adeguati che non incidano in alcun modo sulla classe media o su chi fa impresa ogni giorno sostenendo l’economia reale di questo Paese”. Così il ministro Luigi Di Maio in una nota. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Fisco, Di Maio: “Bene Grillo sul no alla patrimoniale, sì a una tassa sui super-ricchi” Anticipata l’udienza di Zaki, Amnesty: “Auspichiamo che sia libero già domani” Il sindaco di Ferrara sbotta: “Zona gialla o no? I ristoratori aspettano, abbiate rispetto” Migranti, archiviata l’indagine contro Mediterranea Saving Humans Divisa e dominata dalla paura: questa l’Italia del covid secondo il Censis Reddito di cittadinanza, Catalfo: “Non si tocca, è misura giusta e rivoluzionaria” Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Come al solito Beppe Grillo sa essere puntuale e preciso. Bene ha fatto a scansare ogni idea di patrimoniale come quella formulata recentemente da alcuni parlamentari, che praticamente colpirebbe il ceto medio. Il MoVimento 5 Stelle non potrà mai sostenere una simile misura: è inaccettabile tassare in questo momento chi crea posti di lavoro. Al contempo, se si vuol discutere di una tassa per i super-ricchi, insomma sui milionari, ben venga, con criteri adeguati che non incidano in alcun modo sulla classe media o su chi fa impresa ogni giorno sostenendo l’economia reale di questo Paese”. Così il ministro Luigi Di Maio in una nota. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Fisco, Di Maio: “Bene Grillo sul no alla patrimoniale, sì a una tassa sui super-ricchi” Anticipata l’udienza di Zaki, Amnesty: “Auspichiamo che sia libero già domani” Il sindaco di Ferrara sbotta: “Zona gialla o no? I ristoratori aspettano, abbiate rispetto” Migranti, archiviata l’indagine contro Mediterranea Saving Humans Divisa e dominata dalla paura: questa l’Italia del covid secondo il Censis Reddito di cittadinanza, Catalfo: “Non si tocca, è misura giusta e rivoluzionaria”

