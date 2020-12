Fidanzati e amici cercano un modo per superare le regole (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coppie di fidanzate e amici stanno cercando delle case in affitto per riuscire a festeggiare il Capodanno aggirando il Dpcm. Capodanno: case in affitto per aggirare il Dpcm su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coppie di fidanzate estanno cercando delle case in affitto per riuscire a festeggiare il Capodanno aggirando il Dpcm. Capodanno: case in affitto per aggirare il Dpcm su Notizie.it.

GHERARDIMAURO1 : Capodanno blindato, regole e dubbi: amici (e fidanzati) a caccia di case in affitto per aggirare il dpcm… - mattinodinapoli : Capodanno, regole e dubbi: fidanzati (e amici) a caccia di case in affitto per aggirare il dpcm - hsstraightvodka : RT @ashcoltami: Sinceramente avete rotto i coglioni con 'la gente muore e voi volete vedere i parenti/amici/fidanzati, non avete un cuore'… - Kindisguise : RT @ashcoltami: Sinceramente avete rotto i coglioni con 'la gente muore e voi volete vedere i parenti/amici/fidanzati, non avete un cuore'… - dearlavren : RT @ashcoltami: Sinceramente avete rotto i coglioni con 'la gente muore e voi volete vedere i parenti/amici/fidanzati, non avete un cuore'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati amici Dpcm, fidanzati (e amici) a caccia di case in affitto trascorrere il veglione a Capodanno Il Mattino Capodanno, regole e dubbi: fidanzati (e amici) a caccia di case in affitto per aggirare il dpcm

Il linguaggio burocratico del dpcm annulla le speranze di chi aveva programmato il solito veglione con amici e fidanzati. Ma restituisce serenità a chi temeva un nuovo ...

Capodanno: case in affitto per aggirare il Dpcm

Coppie di fidanzate e amici stanno cercando delle case in affitto per riuscire a festeggiare il Capodanno aggirando il Dpcm.

Il linguaggio burocratico del dpcm annulla le speranze di chi aveva programmato il solito veglione con amici e fidanzati. Ma restituisce serenità a chi temeva un nuovo ...Coppie di fidanzate e amici stanno cercando delle case in affitto per riuscire a festeggiare il Capodanno aggirando il Dpcm.