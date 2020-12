'Falcone poco conosciuto in Germania, giusto usare il suo nome per una pizzeria'" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per la sua pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, ha scelto il nome ' Falcone e Borsellino' . E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui ... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per la suaa Francoforte sul Meno, in, ha scelto ile Borsellino' . E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui ...

Il tribunale di Francoforte sul Meno ha respinto il ricorso che Maria Falcone aveva presentato contro una pizzeria della città ...

La pizzeria “Falcone e Borsellino” indigna: nessuna tutela del nome

La pizzeria "Falcone e Borsellino" al centro di un vero e proprio caso: il nome non è tutelato. Denuncia respinta, via al ricorso ...

