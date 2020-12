F1 | George Russell davanti a Bottas nella FP1 a Sakhir! Buon inizio per Vettel | risultati e classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, farà parlare di sé a lungo., infatti, porta la sua Mercedes in vetta allae apre discussioni e scenari davvero clamorosi, con Lewis Hamilton e Valtteriche stanno ragionando sulla prestazione del classe 1999 che, pronti via, ha preso in mano la W11 e l’ha guidata come se nulla fosse. Abbiamo vissuto novanta minuti davvero intensi nel deserto del Bahrain (con temperatura di 26 gradi per quel che riguarda l’aria e 30 sull’asfalto, nel tramonto di Sakhir), con i piloti che hanno fatto conoscenza del nuovo rapidissimo lay-out del tracciato. Un tracciato che è differente rispetto a quello della scorsa settimana. Non viene più affrontato il tratto misto centrale, per cui dopo ...