Esame farsa di Suarez | l’avvocatessa della Juve | “Dobbiamo fargli una roba… da principianti” Il gip | “Fu una pantomima organizzata ad hoc”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’di Luisfu una “” allestita “ad personam” per velocizzare l’iter burocratico, facendo figurare che vi fossero esigenze logistiche e di sicurezza per la questione Covid. Protagonisti da una parte l’Università per stranieri di Perugia che si attivò per “velocizzare al massimo il conseguimento dell’attestato” e “corrispondere supinamente ai desideratantus”, dall’altra l’entourage bianconero da cui partì “l’input” per effettuare nel capoluogo umbro il test di lingua, indispensabile per tesserare l’attaccante uruguaiano in quel momento in trattativa per passare dal Barcellona ai campioni d’Italia, che però hanno già tesserato due extracomunitari e quindi interessati a far ottenere il passaporto italiano. Laha fretta, i tempi sono stretti. A leggere ...