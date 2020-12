Elisabetta Gregoraci teme Briatore: “Ora chiama gli avvocati” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci, durante l’ennesima discussione con Giulia Salemi al GF Vip, ha raccontato tutta la verità su Briatore. Elisabetta Gregoraci, nelle scorse ore, ha avuto l’ennesimo confronto con Giulia Salemi. Le due concorrenti, dopo che Alfonso Signorini in diretta ha acceso la miccia tra le due, non le sono mandate di certo a dire e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 dicembre 2020), durante l’ennesima discussione con Giulia Salemi al GF Vip, ha raccontato tutta la verità su, nelle scorse ore, ha avuto l’ennesimo confronto con Giulia Salemi. Le due concorrenti, dopo che Alfonso Signorini in diretta ha acceso la miccia tra le due, non le sono mandate di certo a dire e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Katia64121157 : @GrandeFratello @MediasetPlay Non fate uscire Elisabetta Gregoraci Signorini convincila stare in casa - Notiziedi_it : Mattino 5, c’è stato un flirt tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi? | Video Mediaset - blogtivvu : #GFVip, Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci: “Storia di una notte”, la verità (VIDEO) - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta: “Flavio Briatore si inca**a e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e… -