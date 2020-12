Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un flirt con Filippo Nardi: indiscrezione a Mattino 5 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La showgirl calabrese avrebbe passato una notte con Filippo Nardi, ex concorrente del GF 5: l’indiscrezione a Mattino 5 Nella puntata di venerdì 4 dicembre di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci, sono piombate delle nuove indiscrezione sul GF Vip 5, in particolare su Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, avrebbe avuto un flirt passionale con Filippo Nardi, ex naufrago nonché prossimo concorrente della casa di Cinecittà. A rivelarlo è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ospitato nel programma. “E’ una settimana che circola una voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) La showgirl calabresepassato una notte con, ex concorrente del GF 5: l’5 Nella puntata di venerdì 4 dicembre di5, programma condotto da Federica Panicucci, sono piombate delle nuovesul GF Vip 5, in particolare su. La showgirl, infatti,unpassionale con, ex naufrago nonché prossimo concorrente della casa di Cinecittà. A rivelarlo è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo, ospitato nel programma. “E’ una settimana che circola una voce che lui abbiauna storia durata una notte con ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Emanuele4Music : Mattino 5, c’è stato un flirt tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi? | Video Mediaset - Giusy12053168 : RT @AtlantisProm: “Tutti vogliono avere Elisabetta Gregoraci come amica, come se fosse la regina Elisabetta. Ma dai, scendi un po’ dalle nu… - Aniretac8 : non sei stata capita,hai sbagliato con delle frasi,ci sta...ma pochi sono andati oltre le apparenze e hanno deciso… - dobrevsunicorns : Tweet d’apprezzamento per Elisabetta Gregoraci, persona con la quale spesso mi sono trovata in disaccordo, ma sulla… -