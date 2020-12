Cyberpunk 2077 incontra The Witcher? Doug Cockle, voce di Geralt, non ci sarà (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è il prossimo gioco di CD Projekt RED che arriverà tra qualche giorno dopo infiniti rinvii. Ovviamente il titolo presenterà diversi doppiatori che daranno la voce a tutti i personaggi presenti al suo interno: in molti avevano pensato che lo studio di sviluppo avrebbe inserito il doppiatore di Geralt, Doug Cockle, come una sorta di easter egg. Purtroppo però non è così. "Ho scherzato con CD Projekt RED sul fatto di farmi fare una comparsata per inserire un easter egg. Ho detto scherzosamente: 'Dovete farmi diventare un barista con cui il giocatore deve interagire per almeno una missione. Un barista di nome Gerry che ha dei camerieri, Trisha o Jenny o qualcosa del genere'". L'idea era molto valida soprattutto perché sarebbe stata una vera sorpresa per i fan di The ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020)è il prossimo gioco di CD Projekt RED che arriverà tra qualche giorno dopo infiniti rinvii. Ovviamente il titolo presenterà diversi doppiatori che daranno laa tutti i personaggi presenti al suo interno: in molti avevano pensato che lo studio di sviluppo avrebbe inserito il doppiatore di, come una sorta di easter egg. Purtroppo però non è così. "Ho scherzato con CD Projekt RED sul fatto di farmi fare una comparsata per inserire un easter egg. Ho detto scherzosamente: 'Dovete farmi diventare un barista con cui il giocatore deve interagire per almeno una missione. Un barista di nome Gerry che ha dei camerieri, Trisha o Jenny o qualcosa del genere'". L'idea era molto valida soprattutto perché sarebbe stata una vera sorpresa per i fan di The ...

