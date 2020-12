C’è Dio e dio: La chiesa napoletana dice no allo stadio Maradona (Di venerdì 4 dicembre 2020) La chiesa partenopea dice no allo stadio intitolato solo al campione argentino. Meglio la doppia intitolazione. San Paolo Maradona (Tgcom)Tutto troppo bello, tutto troppo semplice, almeno cosi sembrava. L’intitolazione dello stadio San Paolo di Napoli a Diego Armando Maradona, era ormai passata come cosa fatta, ma in città non si erano ancora fatti i conti con quelli che hanno dalla loro quell’altro Dio, quello della fede, delle messe e dei crocifissi, ed a quello, si sa, scampare è cosa impossibile. Erano rimasti in silenzio i prelati, hanno lasciato correre, aspettato che si calmassero le acque e l’istintiva emozione dei primi giorni, ma poi la scure del potere sacrale si è abbattuta decisa sui sogni di gloria del mistico numero dieci e sui seguaci ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lapartenopeanointitolato solo al campione argentino. Meglio la doppia intitolazione. San Paolo(Tgcom)Tutto troppo bello, tutto troppo semplice, almeno cosi sembrava. L’intitolazione delloSan Paolo di Napoli a Diego Armando, era ormai passata come cosa fatta, ma in città non si erano ancora fatti i conti con quelli che hanno dalla loro quell’altro Dio, quello della fede, delle messe e dei crocifissi, ed a quello, si sa, scampare è cosa impossibile. Erano rimasti in silenzio i prelati, hanno lasciato correre, aspettato che si calmassero le acque e l’istintiva emozione dei primi giorni, ma poi la scure del potere sacrale si è abbattuta decisa sui sogni di gloria del mistico numero dieci e sui seguaci ...

