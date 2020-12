Caso Suarez, indagati i dirigenti della Juventus: “Risposte avute in anticipo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Caso Suarez – Torna in modo pesante il Caso Luis Suarez. L’esame di italiano sostenuto dall’attaccante dell’Uruguay accostato alla Juventus questa estate, sarebbe tutto una farsa. Domande già concordate nonostante Suarez non sapesse dire una parola di italiano, facendogli superare l’esame. Ma quello che emerge nell’ultima ora mette sotto accusa i dirigenti bianconeri, adesso indagati. Caso Suarez, guai in vista per la Juventus Secondo l’accusa “i contenuti erano stati preventivamente comunicati giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020)– Torna in modo pesante ilLuis. L’esame di italiano sostenuto dall’attaccante dell’Uruguay accostato allaquesta estate, sarebbe tutto una farsa. Domande già concordate nonostantenon sapesse dire una parola di italiano, facendogli superare l’esame. Ma quello che emerge nell’ultima ora mette sotto accusa ibianconeri, adesso, guai in vista per laSecondo l’accusa “i contenuti erano stati preventivamente comunicati giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di ...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Dirigenti della Juventus ufficialmente indagati per il caso degli esami per la cittadinanza di Suarez - Luca10adp : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? 'Esame farsa' di Suarez: indagati anche i dirigenti della Juventus - italiaserait : Caso Suarez, la procura di Perugia: “Domande comunicate prima per corrispondere alle richieste della Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez Caso Suarez, GDF: «Risposte in anticipo per richiesta Juve Calcio e Finanza Caso Suarez, indagati alcuni dirigenti della Juventus: erano a conoscenza delle domande

Un caso che è stato insabbiato velocemente, ma che sembra tornare prepotentemente alla luce: Luis Suarez era a conoscenza delle domande quando ha ...

Caso Suarez, la Guardia di Finanza chiama in causa la Juve: i bianconeri si sarebbero attivati per far promuovere il bomber all'esame di italiano

La Guardia di Finanza di Perugia chiama in causa la Juventus in merito al caso Suarez, e all'esame di italiano sostenuto dal bomber uruguagio, adesso in forza all'Atletico Madrid, all'Università per ...

Un caso che è stato insabbiato velocemente, ma che sembra tornare prepotentemente alla luce: Luis Suarez era a conoscenza delle domande quando ha ...La Guardia di Finanza di Perugia chiama in causa la Juventus in merito al caso Suarez, e all'esame di italiano sostenuto dal bomber uruguagio, adesso in forza all'Atletico Madrid, all'Università per ...