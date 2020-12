Calcioscommesse | doppio clamoroso colpaccio | ecco quanti soldi si porta a casa Fabrizio Corona | ma davvero?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020)vince per due volte somme altissime. Fortunato al gioco, ma anche in amore, visto che ha sempre avuto belle donne. Ora, però, smentisce le voci sul matrimonio con Lia Del Grosso. Ad Oggi la donna dice il contrario. Mafrena parlando di una bufala. E si gode due vittorie incassate con dei pronostici di Europa League. Una è di 8.200€ dopo, l'altra di quasi 10 mila euro vinti la scorsa settimana. Ovviamente i pronostici sono sono sempre tutti da dimostrare, ma la notizia che la fortuna abbia baciatofa sognare i suoi fan. “Ho conosciuto un Tipster professionista, il prof Reggio. Praticamente una persona che non scommette per divertimento, ma è proprio il suo lavoro a tempo pieno”, dice. “Inizialmente ero scettico ma poi ha iniziato a mandarmi alcuni suoi pronostici ...