Big Mouth 4, su Netflix in streaming da oggi! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dal 4 dicembre torna Big Mouth su Netflix: disponibile la quarta stagione della serie animata cult sulle crisi ormonali dei giovani protagonisti! Big Mouth 4 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di serie tv e animazione! Big Mouth è stata creata da Nick Kroll e John Mulaney e nelle puntate inedite vedremo quello che vuol dire affrontare la pubertà attualmente. Lo show continua a esplorare la sessualità umana e tutto ciò che la circonda, affrontando tematiche come la dipendenza dai telefoni cellulari, la rabbia femminile e l'ampio spettro della sessualità, foto esplicite, mascolinità tossica e ovviamente 'come avere un orgasmo' e molti altri argomenti spassosi e interessanti. Nei nuovi dieci episodi avremo …

