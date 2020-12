Beni confiscati, Morcone: “Regione pronta ad entrare in Agrorinasce per La Balzana” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania potrebbe entrare nel capitale del Consorzio pubblico Agrorinasce, che nel Casertano amministra decine di Beni confiscati alla criminalità organizzata, nel caso in cui non si dovesse ricomporre la “frattura” tra il Consorzio e il Comune di Santa Maria la Fossa; una frattura provocata dalla decisione dell’ente locale di uscire da Agrorinasce, bloccando di fatto l’importante progetto di rilancio de La Balzana, estesa azienda agricola di 200 ettari situata a Santa Maria la Fossa e confiscata al clan dei Casalesi, per la quale lo Stato ha stanziato 30 milioni di euro per realizzarvi un Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania e ricreare un piccolo borgo agricolo come esisteva decenni fa. “Va necessariamente ricomposta – dice Mario ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania potrebbenel capitale del Consorzio pubblico, che nel Casertano amministra decine dialla criminalità organizzata, nel caso in cui non si dovesse ricomporre la “frattura” tra il Consorzio e il Comune di Santa Maria la Fossa; una frattura provocata dalla decisione dell’ente locale di uscire da, bloccando di fatto l’importante progetto di rilancio de La Balzana, estesa azienda agricola di 200 ettari situata a Santa Maria la Fossa e confiscata al clan dei Casalesi, per la quale lo Stato ha stanziato 30 milioni di euro per realizzarvi un Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania e ricreare un piccolo borgo agricolo come esisteva decenni fa. “Va necessariamente ricomposta – dice Mario ...

zazoomblog : Beni confiscati Morcone: “Regione pronta in Agrorinasce per salvare La Balzana” - #confiscati #Morcone: #“Regione - 24emilia : Confiscati beni per oltre un milione di euro a un narcotrafficante di hashish - MeridioNews : I beni confiscati alla mafia sono malgestiti o non gestiti L'evento di Arci e I Siciliani tra «belle storie e scand… - Spinning2020 : @LaVeritaWeb @il_brigante07 effettivamente, qualcosa non quadra... mi viene in mente lo scandalo della gestione be… - corrmezzogiorno : #Napoli Beni confiscati, strappo nel Casertano: Comune lascia il Consorzio e attacca: ... -

Ultime Notizie dalla rete : Beni confiscati Beni confiscati alla mafia, i Sindacati, “Serve tavolo sul riuso” Quotidiano di Sicilia Beni confiscati in provincia di Caserta: un’occasione di rilancio da non sprecare. L’appello delle associazioni

Cosa sta accadendo e cosa accadrà in Provincia di Caserta sul riutilizzo dei beni confiscati? Il Consiglio Comunale di Santa Maria la Fossa ha deciso di uscire dal Consorzio Agrorinasce, un ente che a ...

Beni confiscati, Morcone: “Regione pronta in Agrorinasce per salvare La Balzana”

La Regione Campania potrebbe entrare nel capitale del Consorzio pubblico Agrorinasce, che nel Casertano amministra decine di beni confiscati alla criminalità organizzata, nel caso in cui non si dovess ...

Cosa sta accadendo e cosa accadrà in Provincia di Caserta sul riutilizzo dei beni confiscati? Il Consiglio Comunale di Santa Maria la Fossa ha deciso di uscire dal Consorzio Agrorinasce, un ente che a ...La Regione Campania potrebbe entrare nel capitale del Consorzio pubblico Agrorinasce, che nel Casertano amministra decine di beni confiscati alla criminalità organizzata, nel caso in cui non si dovess ...