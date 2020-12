Alfonso Signorini attacca Giulia Salemi: “Frecciatina terribile”, il web in rivolta: “Non riuscirete a zittirci” (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella puntata di Casa Chi, online dal 1 dicembre, Alfonso Signorini ha parlato di alcune dinamiche avvenute in puntata ed ha commentato anche quanto accaduto a Giulia Salemi. L’influencer ha avuto un nuovo scontro con Elisabetta Gregoraci sempre in merito all’affaire Briatore. La maggior parte dei presenti durante la messa in onda si è schierata dalla parte della showgirl al punto da issare un vero processo contro la ragazza. Anche il conduttore si è espresso in modo parecchio piccato nei confronti di Giulia e questo ha fatto sorgere una rivolta sul web. Alfonso Signorini su Giulia e Elisabetta Alfonso Signorini ha commentato con i giornalisti del suo magazine il comportamento assunto da ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella puntata di Casa Chi, online dal 1 dicembre,ha parlato di alcune dinamiche avvenute in puntata ed ha commentato anche quanto accaduto a. L’influencer ha avuto un nuovo scontro con Elisabetta Gregoraci sempre in merito all’affaire Briatore. La maggior parte dei presenti durante la messa in onda si è schierata dalla parte della showgirl al punto da issare un vero processo contro la ragazza. Anche il conduttore si è espresso in modo parecchio piccato nei confronti die questo ha fatto sorgere unasul web.sue Elisabettaha commentato con i giornalisti del suo magazine il comportamento assunto da ...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - francescoargon1 : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - Aldo_Elle : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - Wow50412272 : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: La Tv trash è l'origine dei nostri mali, la rabbia di un insegnante in una lettera pubblica -