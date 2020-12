Alessia Marcuzzi confessa | In psicoterapia da un anno

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Novella Toloni La conduttrice delle Iene è la cover story di Grazia e nella lunga intervista rilasciata al settimanale ha svelato paure e fragilità ma anche la voglia di essere libera e fedele al suo essere Alla soglia dei 50 anniha deciso di raccontarsi a 360 gradi. Dalla voglia di libertà alle sue fragilità, dall'amore (per la figlia e il marito) alle paure che l'attuale periodo porta con sé. Via ogni velo compreso quello dell'ipocrisia: "In televisione sembro invincibile ma non è così". Anche laha le sue fragilità, che l'hportata a chiedere aiuto a uno psicoterapeuta. nodo 1891528 Sulle pagine della rivista Graziaha confidato le sue paure, molto simili a quelle di ognuno di noi. Ostacoli personali e interiori che la ...