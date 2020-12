Zielinski: «Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, è il nostro punto debole» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar: queste le sue parole Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar: queste le sue dichiarazioni. MATCH – «Abbiamo creato qualcosa ma potevamo fare di più. Le occasioni create dovevano essere concretizzate meglio. Peccato per il pareggio, volevamo a tutti i costi una vittoria. Ma non ci siamo riusciti. Oggi è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato 3-4 situazioni e dovevamo buttarla dentro. Questo è il nostro punto debole, da questo punto di vista Dobbiamo migliorare perché è capitato altre volte anche in passato». STATO FISICO – «Piano piano sto riprendendo. Ora sono in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar: queste le sue parole Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar: queste le sue dichiarazioni. MATCH – «Abbiamo creato qualcosa ma potevamo fare di più. Le occasioni create dovevanoconcretizzate meglio. Peccato per il pareggio, volevamo a tutti i costi una vittoria. Ma non ci siamo riusciti. Oggi è mancata un po’ di cattiveria. Abbiamo creato 3-4 situazioni e dovevamo buttarla dentro. Questo è il, da questodi vistamigliorare perché è capitato altre volte anche in passato». STATO FISICO – «Piano piano sto riprendendo. Ora sono in ...

