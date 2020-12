Traffico Roma del 03-12-2020 ore 08:30 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverde Roma Buona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara chiusa per incidente via di Tor Bella Monaca all’altezza di viale Cambellotti in direzione della Casilina ripercussioni con code via di Porta Maggiore chiusa invece per un intervento dei vigili del fuoco chiusura l’altezza di forza maggiore verso Piazza Vittorio risolto un incidente sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est migliorato il Traffico mentre ora sulla tangenziale abbiamo un veicolo in panne tra Lo Scalo San Lorenzo è San Giovanni provoca disagi Intanto un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Anapo zona Villa Ada incidente e Traffico sulla via Cristoforo Colombo ci troviamo all’altezza dell’ex fiera di Roma direzione è San Giovanni e poi disagi per il Traffico sulle vie cassia-flaminia e Salaria ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) LuceverdeBuona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiara chiusa per incidente via di Tor Bella Monaca all’altezza di viale Cambellotti in direzione della Casilina ripercussioni con code via di Porta Maggiore chiusa invece per un intervento dei vigili del fuoco chiusura l’altezza di forza maggiore verso Piazza Vittorio risolto un incidente sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est migliorato ilmentre ora sulla tangenziale abbiamo un veicolo in panne tra Lo Scalo San Lorenzo è San Giovanni provoca disagi Intanto un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Anapo zona Villa Ada incidente esulla via Cristoforo Colombo ci troviamo all’altezza dell’ex fiera didirezione è San Giovanni e poi disagi per ilsulle vie cassia-flaminia e Salaria ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - VAIstradeanas : 09:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-12-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-12-2020 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Mobilità – Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (VIDEO)

Anche Tg24.info al fianco dell'Automobile Club D'Italia sullacampagna per una mobilità inclusiva, accessibile e sicura anche per le persone con disabilità. Il 3 dicembre si celebra la ' ...

Roma, il ‘business’ degli usurai durante il lockdown: 7 arresti

emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in ...

Anche Tg24.info al fianco dell'Automobile Club D'Italia sullacampagna per una mobilità inclusiva, accessibile e sicura anche per le persone con disabilità. Il 3 dicembre si celebra la ' ...emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in ...