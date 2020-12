Temptation Island | Sofia minacciata è una furia | Carlotta Dell’Isola privilegiata?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non accennano a placarsi le accuse diCalesso, ex concorrente di, contro, anche lei ex volto del reality. Secondo la perugina la colpa sarebbe di… Qualche giorno fa, in un articolo firmato da Deianira Marzano,Calesso aveva raccontato di non aver gradito il fatto che asi fosse riservato un trattamento diverso da quello ricevuto a lei e dagli altri concorrenti del Articolo completo: dal blog SoloDonna