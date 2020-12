Palermo-Viterbese | i rosanero suonano la carica | da Accardi a Lucca | l’esultanza social dei calciatori

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre a tre, è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera".Secondo risultato utile di fila per la compagine. Un punto importante quello conquistato dagli uomini di Roberto Boscaglia contro la, in occasione della sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, centrato grazie alla doppietta messa a segno da Lorenzoe alla rete di Andrea Saraniti.Chi, al termine della gara, ha esultato come di consueto anche sui propri, sono i. Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dalla squadra sui loro account Instagram.ANDREALORENZOANDREA SARANITIMASIMILIANO DODA