"Ma non è possibile…". Elisabetta Gregoraci, brutto colpo. E stavolta la firma ce la mette Alfonso Signorini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alfonso Signorini non ha mai peli sulla lingua e dice sempre tutta la verità, quando è interpellato sulle varie questioni. Certo, nessuno si sarebbe aspettato però che si sbottonasse così tanto sui concorrenti del 'Grande Fratello Vip'. Ha un ottimo rapporto con tutti, ma nelle ultime ore non ha voluto porre l'attenzione sugli aspetti caratteriali dei vipponi, bensì su quelli estetici. Ha infatti svelato quali ritiene più belli esteriormente e ha detto tutto durante l'appuntamento con 'GF Vip Party'. Annie Mazzola e Awed gli hanno fatto la domanda diretta, infatti il padrone di casa del reality show avrebbe dovuto fare due nomi di uomini e due nomi di donne ritenuti più affascinanti. Ovviamente per quanto riguarda il suo gusto, visto che non tutti saranno d'accordo con lui avendo altre preferenze. Ha esordito dicendo di essere pronto a fare i nomi dei ...

