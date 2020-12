LIVE Biathlon | Sprint Kontiolahti in DIRETTA | un errore a terra per Johannes Boe!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 16.30 13.45 Ottimo 5/5 per lo svizzero Weger. E’ terzo a 4?5 da Eliseev. Stanno per arrivare gli azzurri. 13.44Boe è sesto dopo il primo poligono a 9?4 da Eliseev. 13.43 UNPERLa gara si apre! 13.43 Unper lo svedese Ponsiluoma. OraBoe. 13.42 Partono bene i russi. 5/5 aanche per Loginov. E’ secondo a 1?2 dal connazionale Eliseev. 13.41Boe ha solo 3?8 su Ponsiluoma al secondo intermedio. Lukas Hofer è quarto al primo rilevamento a 6? dal ...