LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: doppio errore a terra per Wierer (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 L’Italia si aggrappa dunque a Lisa Vittozzi per un buon piazzamento. 16.44 Wierer è ultima dopo il primo poligono a 58?9 dalla vetta. E’ durissima. 16.43 La ceca Davidova non sbaglia a terra. E’ terza a 2?3 dalla vetta. 16.42 doppio errore per Dorothea Wierer, che compromette l’intero fine settimana. Sta andando piano sugli sci e rischia di partire davvero molto indietro nell’inseguimento. 16.41 Wierer transita a 11? da Herrmann al secondo intermedio. 16.41 Un errore a terra per la svedese Brorsson. 16.40 pazzesco 5/5 di Skottheim, che quest’anno non ha ancora mancato un bersaglio. E’ prima con lo stesso tempo di Chevalier. 16.39 5/5 anche per Bescond. Non ha sbagliato ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 L’Italia si aggrappa dunque a Lisa Vittozzi per un buon piazzamento. 16.44è ultima dopo il primo poligono a 58?9 dalla vetta. E’ durissima. 16.43 La ceca Davidova non sbaglia a. E’ terza a 2?3 dalla vetta. 16.42per Dorothea, che compromette l’intero fine settimana. Sta andando piano sugli sci e rischia di partire davvero molto indietro nell’inseguimento. 16.41transita a 11? da Herrmann al secondo intermedio. 16.41 Unper la svedese Brorsson. 16.40 pazzesco 5/5 di Skottheim, che quest’anno non ha ancora mancato un bersaglio. E’ prima con lo stesso tempo di Chevalier. 16.39 5/5 anche per Bescond. Non ha sbagliato ...

OA_Sport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: pettorali bassi per Vittozzi e Wierer - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la seconda Sprint femminile della stagione: le azzurre in cerca di conferme #biathlon #3Dicembre #b… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la seconda Sprint femminile della stagione: le azzurre in cerca di conferme #biathlon… - alcinx : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti: la Coppa del Mondo riparte con la Sprint maschile, c’è Dominik Windisch #biathlon #3Dicembre #biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti: la Coppa del Mondo riparte con la Sprint maschile, c’è Dominik Windisch #biathlon #3Dicembre #biathlon… -