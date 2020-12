L’ipotesi Mediaset: Capodanno con Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbe saltare il programma musicale con Federica Panicucci Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci o Grande Fratello Vip? Questo è il dilemma che sta attanagliando in queste ore i fan di Mediaset e dell’uno o dell’altro programma. Pare infatti che in queste ore si stia valutando questa possibilità e cioè di tagliare il Capodanno in musica a favore del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Intanto il doppio appuntamento settimanale del “Grande Fratello Vip” riprenderà già da questo venerdì: il reality condotto da Alfonso Signorini sfiderà dunque il talent senior – che ha registrato un Grande successo – condotto da Antonella ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbe saltare il programma musicale con Federica Panicucciin musica condotto da Federica Panicucci o? Questo è il dilemma che sta attanagliando in queste ore i fan die dell’uno o dell’altro programma. Pare infatti che in queste ore si stia valutando questa possibilità e cioè di tagliare ilin musica a favore del reality condotto dasu Canale 5. Intanto il doppio appuntamento settimanale del “” riprenderà già da questo venerdì: il reality condotto dasfiderà dunque il talent senior – che ha registrato unsuccesso – condotto da Antonella ...

famigliasimpson : @Guasty95 @Utilio7 @GiusCandela La seconda ipotesi sky sta con le pezze e non ha più concesso i big match a mediase… - LiveNoneladUrso : L'ipotesi del vaccino obbligatorio esiste davvero? A Live #noneladurso risponde il Ministro della Salute Roberto Sp… - infoitcultura : Grande Fratello Vip conquista il Capodanno? L'ipotesi sulla programmazione di Mediaset - Italia_Notizie : Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5. Il successo di The Voice sconvolge il pali… - clikservernet : Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5. Il successo di The Voice sconvolge il pali… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ipotesi Mediaset Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie