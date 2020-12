La bozza del nuovo Dpcm di Natale: vietato spostarsi, tutte le regole (Di giovedì 3 dicembre 2020) La bozza del nuovo Dpcm di Natale: tutte le regole. Divieto di lasciare la propria regione per tutte le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e proibito lasciare anche il proprio Comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno. A poche ore dalla scadenza dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) si delinea il quadro delle nuove misure anti Covid con un decreto legge, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Le Regioni riceveranno tra stanotte e domattina la bozza del nuovo Dpcm. Potranno quindi formulare rilievi prima della firma del premier Giuseppe Conte, prevista nel pomeriggio di domani 3 dicembre. Il testo potrà quindi essere pubblicato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladeldile. Divieto di lasciare la propria regione perle festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e proibito lasciare anche il proprio Comune a, Santo Stefano e Capodanno. A poche ore dalla scadenza dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri () si delinea il quadro delle nuove misure anti Covid con un decreto legge, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Le Regioni riceveranno tra stanotte e domattina ladel. Potranno quindi formulare rilievi prima della firma del premier Giuseppe Conte, prevista nel pomeriggio di domani 3 dicembre. Il testo potrà quindi essere pubblicato in ...

SusannaCeccardi : Mentre in Italia si discute sulla volontà del governo di Giuseppe Conte di anticipare di due ore la messa di Natale… - Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - Agenzia_Ansa : Prosegue dopo la riunione del Consiglio dei Ministri il lavoro sulla bozza del dpcm con le misure che saranno in vi… - alcinx : RT @Corriere: ?? ?? Il governo ha inviato alle Regioni la bozza del nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre - RedDianthus : @Justin_MyPower_ Buongiorno sto urlando per la bozza del dpcm -