Indire: il 10-11-14 dicembre, le giornate di orientamento per docenti e dirigenti scolastici (Di giovedì 3 dicembre 2020) Comunicato Indire - Il Movimento delle Piccole Scuole di Indire, in occasione delle giornate di orientamento del 10, 11 e 14 dicembre, presenta “La piccola scuola elbana come scuola della comunità”, il progetto nato da una collaborazione scientifica tra Indire e la Regione Toscana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Comunicato- Il Movimento delle Piccole Scuole di, in occasione delledidel 10, 11 e 14, presenta “La piccola scuola elbana come scuola della comunità”, il progetto nato da una collaborazione scientifica trae la Regione Toscana. L'articolo .

orizzontescuola : Indire: il 10-11-14 dicembre, le giornate di orientamento per docenti e dirigenti scolastici - IndireSocial : Dal 10 al 14 dicembre, tre webinar per docenti su metodologie didattiche innovative insieme ai ricercatori Indire.… - IndireSocial : ??Mercoledì 9 dicembre, l'Indire in collaborazione con @ftstoscana organizza un webinar formativo per avvicinare i d… - IndireSocial : Dal 10 al 13 ottobre torna in modalità digitale la @MakerFaireRome con tantissimi eventi su agritech, digital manuf… - Leo49723539 : Lo Sciopero indetto per il 9 Dicembre è una vergogna. Indire uno sciopero per allungare un ponte di questi tempi da… -

Ultime Notizie dalla rete : Indire dicembre Indire, concorso esperti in tutoraggio e monitoraggio di azioni formative a distanza: scadenza 5 dicembre Orizzonte Scuola Corigliano-Rossano | Stalking e abuso d’ufficio: a processo l’ex comandante dei vigili Greco

Alla fine dello scorso mese di luglio s’era affermato, nell’ambito d’una selezione pubblica indetta dal Comune di Campobasso, in Molise, tra i 20 comandanti di polizia municipale dei capoluoghi di Reg ...

Dpcm 3 dicembre, Speranza in Senato: "Vaccino gratis per tutti e divieto spostamenti"

Il ministro illustra il provvedimento: "Regole ferree, terza ondata dietro l'angolo. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto 1" ...

Alla fine dello scorso mese di luglio s’era affermato, nell’ambito d’una selezione pubblica indetta dal Comune di Campobasso, in Molise, tra i 20 comandanti di polizia municipale dei capoluoghi di Reg ...Il ministro illustra il provvedimento: "Regole ferree, terza ondata dietro l'angolo. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto 1" ...