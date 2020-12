Gimbe preoccupata: la curva dei contagi cala, ma il cambio di colore delle Regioni è troppo veloce (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Timidi segnali di rallentamento", ma i numeri sono ancora molto elevati. A indicarlo è il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe, secondo cui però il cambio di colore delle Regioni avviene ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Timidi segnali di rallentamento", ma i numeri sono ancora molto elevati. A indicarlo è il rapporto settimanale della Fondazione, secondo cui però ildiavviene ...

Cartabellotta: due settimane di controllo non sono sufficienti per limitare davvero la diffusione della pandemia, ma solo a fare scendere l'indice Rt.

Nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre diminuiscono i nuovi casi, gli attualmente positivi e i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Cartabellotta: «Il Dpcm di Natale prosegua nella line ...

