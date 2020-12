GF Vip Flavio Briatore “nero dalla rabbia” con la Gregoraci: «Pronto a farlo» (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’entrata di Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha inevitabilmente buttato dentro anche Flavio Briatore: l’ex manager di Formula 1 da sempre contrario all’ingresso della showgirl nel reality si è trovato ad assistere da spettatore alle vicende della casa di Cinecittà, intervenendo talvolta con qualche messaggio. Con il prolungarsi della permanenza della conduttrice calabrese nella casa, poi, la situazione non sembra migliorare. Anzi. Leggi anche >> GFVip 5, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: «Lei è la vera stratega» GF Vip Flavio Briatore contro la Gregoraci: importante decisione per l’imprenditore Isolata dal gruppo delle donne del reality, Elisabetta pare non godere di un periodo felice, ‘complici’ anche gli ingressi delle scorse settimane. Da Rosalinda Cannavò, in arte ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’entrata di Elisabettaal GF Vip ha inevitabilmente buttato dentro anche: l’ex manager di Formula 1 da sempre contrario all’ingresso della showgirl nel reality si è trovato ad assistere da spettatore alle vicende della casa di Cinecittà, intervenendo talvolta con qualche messaggio. Con il prolungarsi della permanenza della conduttrice calabrese nella casa, poi, la situazione non sembra migliorare. Anzi. Leggi anche >> GFVip 5, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: «Lei è la vera stratega» GF Vipcontro la: importante decisione per l’imprenditore Isolata dal gruppo delle donne del reality, Elisabetta pare non godere di un periodo felice, ‘complici’ anche gli ingressi delle scorse settimane. Da Rosalinda Cannavò, in arte ...

