Elisa De Panicis nella bufera, festa di compleanno in pieno lockdown: lo sfogo dell'ex gieffina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono ore di forti pressioni sui profili social di Elisa De Panicis, la showgirl e influencer ben nota al pubblico televisivo in seguito all'apparizione presso il recente GF Vip. Emersa dalle file di Uomini e Donne, la giovane star di Instagram ha partecipato con successo all'edizione invernale del reality di Alfonso Signorini, guadagnando la conseguente fama essenziale a portare avanti il proprio lavoro via social. Propria questa notorietà sta però dando più di un grattacapo alla ragazza, complice la recente festa di compleanno festeggiata, nonostante il pesante lockdown milanese, in compagnia di amici e conoscenti. festa e cena con amici al Roof Milano per Elisa De Panicis: la rabbia dei follower, e la giustificazione dell'influencer via ...

