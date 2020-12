Covid | Mattarella “Rispettare le norme malgrado i disagi anche gravi”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se l’isolamento per le esigenze sanitarie è di per sè una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica”, eper questo è necessario sconfiggere al più presto il-19, “rispettando –gravi – ledi comportamento contro il contagio”. Lo evidenzia il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.“Desidero esprimere attenzione e vicinanza ai nostri concittadini che presentano disabilità, ai loro familiari e a tutti coloro – professionisti e volontari – che se ne occupano quotidianamente con competenza e dedizione – spiega il capo dello Stato -. E’ ...

Se la pandemia sta creando disagi e difficoltà per tutti, per alcune persone disabili l’isolamento può diventare un “vero dramma”. E’ Sergio Mattarella a sottolinearlo in occasione della Giornata inte ...Lo evidenzia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione della ... impegnati faticosamente a fronteggiare l’emergenza Covid”. “Anche per eliminare queste ...