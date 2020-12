Coronavirus, nuovo Dpcm per Natale e Capodanno: quando parla Giuseppe Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino di Perugia del 3 dicembre: due morti, 28 positivi e 120 guariti 3 dicembre 2020 Coronavirus in Umbria, la mappa al 3 dicembre: tutti i dati comune per comune 3 dicembre 2020 ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 3 dicembre 2020), il bollettino di Perugia del 3 dicembre: due morti, 28 positivi e 120 guariti 3 dicembre 2020in Umbria, la mappa al 3 dicembre: tutti i dati comune per comune 3 dicembre 2020 ...

ilriformista : Chi è Giorgio #Palù, il nuovo presidente di Aifa che parlò di Coronavirus “uscito da un laboratorio”… - RaiNews : L'Italia è fra i 5 Paesi del mondo che hanno segnalato il maggior numero di casi di Covid-19 nell'ultima settimana.… - CarlaLericette : RT @fanpage: 'Mi stupisce il vostro stupore'. Il Ministro Boccia contro le regioni dopo le polemiche sollevate per il nuovo #Dpcm https://t… - paoloigna1 : Nomina politica non particolarmente lucida da parte del Comitato delle Regioni. Definire controverse le sue opinion… - cinespression : No Time To Die: all’orizzonte un nuovo rinvio della data d’uscita? -