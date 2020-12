Ciclismo | Qhubeka Assos ufficializza l’ingaggio di Fabio Aru

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Aru è stato ingaggiato dal Team. Dopo sei stagioni con l’Astana e le ultime tre con l’UAE-Team Emirates, il corridore sardo è pronto per un nuovo capitolo. “Sono entusiasta di averenel nostro team – ha dichiarato il team principal Douglas Ryder – Un corridore come lui che ha vinto la Vuelta e ha ottenuto risultati rilevanti al Tour de France e al Giro d’Italia, è molto importante per la crescita del nostro team che vuole ottenere grandi successi. La passione e l’amore diper ilsi vedono nel suo modo di correre. Qui da noi lo vedremo risorgere, perchè sono sicuro che otterremo il meglio l’uno dall’altro”. Anche il vincitore della Vuelta del 2015 si è detto fiducioso per questa nuova avventura: “Sono molto felice di entrare a far parte del Team ...